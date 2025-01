Quotidiano.net - Trump come Putin ed Erdogan: pensa già al terzo mandato. “Non sono sicuro al 100% di non potermi candidare ancora”

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 28 gennaio 2025 - E' entrato alla Casa Bianca da solo una decina di giorni, ma ha già iniziato la sua rivoluzione contro i migranti illegali, minacciando dazi ai vicini Canada e Messico,anche all'Europa, ha vaneggiato assurde volontà di conquista di Panama e Groenlandia, indossato la veste di paciere per Russia e Ucraina e in Medio Oriente, cacciato i trans dall'esercito e definito Kim Jong -un "un bravo ragazzo". Donaldun uragano che ha toccato terra a Washington e sta spazzando gli Stati Uniti, la sua politica interna ed estera. Ma tutto ciò non basta, o almeno non basteranno soli 4 anni. epa11853182 US President Donald J.speaks at an event at the Circa Resort and Casino in Las Vegas, Nevada, USA, 25 January 2025. EPA/BIZUAYEHU TESFAYE Infatti, sarà la sua simpatia per i 'dittatori' o almeno per gli uomini forti al potere, maè già lì cheal, non previsto dalla Costituzione americana, ma non impossibile da ‘forzare’hanno fatto i suoi 'amici', Xi ed