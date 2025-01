Nerdpool.it - The Boys ha quasi ingaggiato la star Marvel più amata dai fan per il ruolo di un importante villain

Eric Kripke, showrunner di The, ha offerto unper una stagione all’attore Sterling K. Brown, ma quest’ultimo ha rifiutato “con il cuore spezzato”. In una nuova intervista a Variety, Brown ha parlato della sua rapida ascesa allo status didi Hollywood, che comporta la libertà di scegliere i propri ruoli ma anche obblighi che possono impedirgli di accettarli tutti. Tra questi c’è unnon meglio definito in The, di cui Brown ha parlato solo in minima parte. Possiamo solo fare delle ipotesi, e anche in questo caso non ci ha detto abbastanza per individuare un personaggio specifico a cui potrebbe riferirsi.“Penso che fosse unda cattivo, perché era molto allettante”, ha detto Brown. “Ma un arco di un’intera stagione, sono a Toronto – è difficile. Sentite, sto parlando di problemi di Champagne! Ma poiché sono abbastanza fortunato da avere già certe cose al loro posto, ho la possibilità di essere un po’ più selettivo”.