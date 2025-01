Ilrestodelcarlino.it - Terremoto oggi a Piacenza: scossa di magnitudo 3.0

, 28 gennaio 2025 – Trema la terra in provincia di. Undi3.0 è stato rilevato alle 14.56 dalla sala sismica dell’Ingv di Roma a 4 km da Morfasso, nella zona montana piacentina. Il sisma è stato registrato ad una profondità di 36 km. Le località più vicine all’epicentro sono state Bardi, Bore e Varsi, tutte in provincia di Parma. Dove si trova Morfasso Morfasso è un comune che si trova tra l'alta val d'Arda e dell’alta Val Chero in una conca circondata dai monti. A nord, al confine con il comune di Vernasca, si trova il lago artificiale di Mignano. Parte del territorio è compresa nel parco provinciale Monte Moria, area di salvaguardia naturalistica tra i comuni di Morfasso e Lugagnano Val d'Arda gestita da un consorzio e coperta per tre quarti da boschi di castagni, ginestre, faggi, carpini, nocciole e abeti.