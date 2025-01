Ilgiorno.it - Sterminio di persone innocenti: è un dovere ricordare l’orrore

È stato il momento del ricordo a ottant’anni esatti dalla liberazione di Auschwitz. Il Giorno della Memoria è stato celebrato al Salone Estense di Varese con la commemorazione ufficiale promossa dalla Prefettura, in collaborazione con Comune, Provincia, Regione, Università dell’Insubria, Ufficio scolastico territoriale, Anpi e Associazione Nazionale ex deportati nei campi nazisti. In apertura i saluti istituzionali, con gli interventi del prefetto Salvatore Pasquariello, del sottosegretario di Regione Lombardia Raffaele Cattaneo, del presidente della Provincia di Varese Marco Magrini, del sindaco di Varese Davide Galimberti, della rettrice dell’Università dell’Insubria Maria Pierro e del dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale Giuseppe Carcano. Tra i presenti anche i consiglieri regionali Romana Dell’Erba, Samuele Astuti e Giuseppe Licata, il prevosto di Varese mons.