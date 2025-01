Ilrestodelcarlino.it - “Silenzi e trasparenze“ di Oliviero Gessaroli

Si inaugura giovedì alle ore 18 alla Casa Museo Bisigotti Giomaro, in via Mazzini 17, la mostra personale di“, un viaggio nell’armonia dei luoghi attraverso grafica e pittura. La mostra, che sarà aperta a ingresso libero dal giovedì alla domenica fino al 16 febbraio, sarà presentata dallo storico dell’arte Roberto Budassi Dimarienzo. "Per– spiega Budassi – la linea dell’orizzonte non segna mai il limite oltre il quale si perde il sentimento, la ragione e la speranza; come non è mai confine fra luce e tenebre, fra l’ombra e il bagliore, fra materia incorporea e presenza fisica, ma passaggio graduale verso l’assoluto. Per tali ragioni,può considerarsi un degno erede di una tradizione figurativa, quella dei maestri urbinati del Novecento, profondamente legata al tema del paesaggio, dipinto o inciso sui formati ridotti della pagina che, partendo da Francesco Carnevali, si dipana fra i deliziosi meandri poetici di Carlo Ceci, di Leonardo Castellani, Dante Panni, Renato Bruscaglia e Adriano Calavalle.