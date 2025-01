Lettera43.it - Quentin Tarantino annuncia il prossimo progetto: «Un’opera teatrale»

Vincitore del premio Oscar per Pulp Fiction e Django Unchained,è fra i registi più acclamati della sua generazione. Ospite del Sundance Film Festival, il 61enne californiano ha aggiornato sul suo, stupendo ancora una volta. «Se vi state chiedendo cosa sto facendo in questo momento, sto scrivendo», ha spiegato alla stampa. «Credo che sarà la prossima cosa che finirò di fare». Una storia che potrebbe oltrepassare i confini del palco e sbarcare anche al cinema. «Se sarà un fiasco, probabilmente non la trasformerò in un film. Se invece sarà un successo? Potrebbe essere quello il mio ultimo film». Sin dall’uscita di C’era una volta a. Hollywood nel 2019 si sono moltiplicate le voci sul decimo lungometraggio di, l’ultimo della sua carriera che ha sempre detto di voler chiudere una volta in doppia cifra.