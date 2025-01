Lettera43.it - Quando e da chi è stata inventata la radio

La, uno degli strumenti di comunicazione più influenti e longevi nella storia dei media, ha visto la sua nascita grazie ai contributi di diversi scienziati e inventori. La sua invenzione non può essere attribuita a una sola persona, ma piuttosto è il risultato di un lungo processo evolutivo che ha coinvolto molteplici scoperte scientifiche e tecnologiche: dalla scoperta delle onde elettromagnetiche da parte di Maxwell alle prime applicazioni pratiche delle ondedi Guglielmo Marconi e Nikola Tesla, fino alla nascita della Kdka a Pittsburgh, che nel 1920 trasmise in diretta i risultati delle elezioni presidenziali statunitensi, segnando l’inizio delle trasmissionifoniche pubbliche.La scoperta delle onde elettromagnetiche Maxwell (Wikipedia).Il primo passo verso la creazione dellafu la scoperta delle onde elettromagnetiche, un fenomeno fisico che esiste in natura ma che solo alla fine del XIX secolo venne compreso e applicato per la trasmissione di segnali.