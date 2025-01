Metropolitanmagazine.it - Prova a Prendermi, la nuova scommessa del Teatro Brancaccio: la conferenza stampa oggi a Roma

Tutti ricordiamo(in lingua originale, Catch me if you can), film del 2002 diretto da Steven Spielberg e interpretato da Leonardo DiCaprio e Tom Hanks, ispirato alnzo autobiografico Catch Me if You Can di Frank Abagnale Jr.. Dieci anni dopo, nel 2012, la pellicola è diventata un musical di successo con libretto di Terrence McNally e musiche e testi di Marc Shaiman e Scott Wittman. Dal prossimo febbraio, lo spettacolo debutterà anche sui palchi italiani, grazie a un adattamento presentatoinaldi. Lo show approderà dal 27 febbraio al 16 marzo alNazionale di Milano, per poi spostarsi a, dal 19 marzo al 6 aprile, proprio al. Alessandro Longobardi, per Viola Produzioni-Centro di Produzione Teatrale, ha deciso di puntare su quest’anteprima assoluta, dopo i risultati più che positivi di Aggiungi un Posto a Tavola e Rapunzel.