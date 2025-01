Lanazione.it - Prato, al via da febbraio maggiori controlli in centro per il decoro urbano

, 28 gennaio 2025 - A partire dasaranno intensificati ida parte della Polizia municipale per il rispetto delle norme che garantiscono ilnelstorico. E' stato presentato stamani dagli assessori Simone Faggi, Diego Blasi e Benedetta Squittieri il pacchetto degli interventi in programma pere marzo, che prevede innanzitutto una maggiore attenzione al rispetto degli orari per il carico e scarico di merci da parte dei fornitori delle attività commerciali (permesso categoria 63), l'aumento deiin strade e piazze all'interno della cinta muraria da parte dell'Unità Territoriale con l’utilizzo dell’unità cinofila almeno tre volte alla settimana soprattutto nella fascia oraria tardo-pomeridiana e nel fine settimana, la verifica sull'abbandono di rifiuti e sul rispetto delle normative contenute nel regolamento di polizia urbana per i fondi sfitti, censiti dalla Polizia municipale nel 2019, che dovranno essere mantenuti puliti.