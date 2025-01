Iltempo.it - Nasce la “Carta di Napoli” per la tutela dei diritti delle persone anziane

Arriva la “di” per ladei. Il documento sarà presentato nel capoluogo campano domani, mercoledì 29 gennaio, alle 10:30 nella sede dell'Ordine dei giornalisti della Campania (via Partenope 5). A siglare il protocollo - il primo di questo genere firmato in Italia - saranno Lorenzo Francesconi, segretario generale dell'associazione del sistema Confcommercio 50&Più, e Ottavio Lucarelli presidente dell'Ordine dei Giornalisti della Campania. Obiettivo della “di”, ideata e fortemente voluta da Anna Grazia Concilio, direttrice della rivista 50&Più, è quello di contrastare a mezzo stampa il fenomeno dell'ageismo e della discriminazione nei confronti degli anziani. Le linee guida, promosse dall'associazione 50&Più e dall'OdG della Campania forniscono indicazioni precise per supportare i media nell'elaborazione di informazioni, dallastampata alla tv e al web al fine di promuovere il rispetto, la dignità e l'inclusione.