Ilnapolista.it - Napoli, ogni giorno che passa sono più difficili le trattative per Garnacho e Adeyemi (Sky)

Leggi su Ilnapolista.it

L’esperto di calciomercato di Spa Sport Luca Marchetti, ha fatto sul punto sulla situazione del mercato delin questo scorcio di sessione invernale«Si balla ancora tra, macherende ancor piùle. Il Manchester United non molla dalla posizione che ha tenuto dall’inizio per cui un pochino era venuto incontro alle esigenze deldal punto di vista economico. Suinvece ancora non si è convinto il giocatore del trasferimento a gennaio e quindichediminuiscono le chance. Leggi anche:, per ora è il mercato delè fermoSu Raspadori cil’Ataltanta, il Marsiglia e il West Ham, ma per ilil giocatore è incedibile anche perché non può essere utilizzato solo come attaccante, ma nell’ultimo periodo Conte lo ha modellato anche da mezz’ala»L'articolochepiùleper(Sky) ilsta.