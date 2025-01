Ilfattoquotidiano.it - Luigi Li Gotti, chi è l’avvocato che accusa Meloni: trent’anni di politica con la destra e poi il passaggio all’Idv

Avvocato con un passato incon Alleanza Nazionale e Italia dei Valori, fino a occupare un ruolo di governo con Romano Prodi,Liè l’autore della denuncia per favoreggiamento e peculato in concorso che ha fatto scattare l’avviso di garanzia per la presidente del Consiglio Giorgia, i ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, in relazione al caso del generale libico Osama Almasri.“Io ho fatto una denuncia ipotizzando dei reati e ora come atto dovuto, non è certo un fatto anomalo, la Procura di Roma ha iscritto nel registro la premier e i ministri. Ora la Procura dovrà fare le sue valutazioni e decidere come proseguire, se individuare altre fattispecie o inviare tutto al tribunale dei Ministri. Io mi sono limitato a presentare una denuncia”, ha spiegato confermando di aver inviato lui l’atto in procura lo scorso 23 gennaio.