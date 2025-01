Bergamonews.it - Lookman, i tempi di recupero dopo l’infortunio: può rientrare a inizio marzo

Leggi su Bergamonews.it

L’Atalanta potrebbe dover fare a meno di Ademolaper circa un mese: sono questi idistimati immediatamenteal ginocchio rimediato lunedì in allenamento.La precisa diagnosi definitagli esami strumentali e la visita specialistica parla di una ?lesione di primo grado all’ inserzione distale del legamento collaterale laterale del ginocchio destro.La prognosi ad oggi è stimabile in circa 3 settimane, a cui farà seguito ilin campo per riallinearsi ai compagni che può riportare il numero 11 incampo a fine febbraio o a, indicativamente., idi: quante partite salta?L’Atalanta sarà impegnata nel weekend del 23 febbraio ad Empoli, in quello successivo del 2in casa col Venezia (ipotesi più plausibile), poi il 4/5 sono in programma gli eventuali ottavi di Champions (ritorno una settimana) e il 9 la complicata trasferta sul campo della Juventus.