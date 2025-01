Metropolitanmagazine.it - Lo sceneggiatore di The Amazing Spider-Man 2 rivela cosa è successo al sequel con Andrew Garfield

The-Man 2 non è riuscito a soddisfare le aspettative della critica e del pubblico, il che ha contribuito in larga parte al motivo per cui non si è mai concretizzato un. Il film riprende gli eventi del suo predecessore, seguendo Peter Parker e le sue lotte con una complicata storia d’amore con Gwen Stacy, il ritorno del suo vecchio amico Harry Osborn, lezioni sui suoi genitori e l’emergere di un nuovo villain, Electro. Nonostante queste premesse, The-Man 3 non si è mai concretizzato. La Sony ha fatto un annuncio ambizioso prima della première di The-Man 2, confermando un terzo e un quarto film. Ma come mai non si sono mai concretizzati questi due film?Ad Alex Kurtzman, che ha co-scritto il secondo film, è stato chiesto di recente del progetto e se c’era la possibilità che The-Man 3 vedesse la luce.