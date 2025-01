Iltempo.it - L'ippodromo di Capannelle non chiude, accordo tra gestore e Campidoglio

Finisce con un lieto fine la gestione dell'di. Firmato nella giornata odierna l'tra il Comune di Roma e Hippogroup, l'exdell'impianto. Il Dipartimento capitolino Sport di Roma Capitale ha approvato la Determina con la convenzione firmata da Hippogroup che assegna alla società la gestione temporanea dell'impianto per i prossimi 12/18 mesi, alle stesse condizioni precedenti, in attesa della conclusione del bando europeo pubblicato ad aprile 2024 per individuare il nuovo concessionario. Ad oggi, quindi, nella concessione verranno garantiti i servizi "necessari ed indispensabili a garantire esclusivamente lo svolgimento delle corse al torto e al galoppo” attraverso un canone di 133mila euro. Esclusa, al momento, la possibilità di includere i servizi di "bar", "ristorante" e tutte le attività d'intrattenimento per il pubblico, che nel 2024 non erano compresi.