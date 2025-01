Tvplay.it - Lascia l’Inter e si trasferisce a Torino: pazzesco!

Domani seradi Simone Inzaghi proverà a chiudere positivamente il girone di Champions League, ottenendo il pass per la Top 8.Ultimi giorni di mercato edi Simone Inzaghi è stata una delle squadre meno attive forse la meno attiva visto che non ha fatto praticamente acquisti. La società sta lavorando al futuro e l’obiettivo è rinforzare la squadra e allo stesso tempo pensare alla seconda squadra che molto probabilmente nascerà nella prossima stagione.e si! (Lapresse) TvplayNelle ultime sessioniha acquistato diversi giovani (vedi Palacios) ma non tutti hanno trovato spazio e per questo la società valuta l’innesto della formazione Under 23, fondamentale per lanciare giovani un pò come hanno fatto Juventus e Milan. Intanto la squadra di Inzaghi pensa al campo e nei prossimi giorni occhio alla doppia intensa sfida contro Monaco e Milan, decisive per il corso della stagione.