Inter-Monaco Asllani o Zielinski? Inzaghi ha una preferenza – Sky

sarà una sfida decisiva per il passaggio immediato agli ottavi di finale di Champions League. Con un pareggio, i nerazzurri sarebbero certi di aver raggiunto l’obiettivo di evitare i playoff. Per quanto riguarda le scelte di mercato, Simoneha un dubbio a centrocampo.IL PUNTO –si giocherà domani 29 gennaio alle ore 21 allo Stadio San Siro. In vista del match, Simoneha diretto la rifinitura aperta al pubblico per 15 minuti ad Appiano Gentile. A spiccare è stata l’assenza dall’allenamento di Mehdi Taremi, il quale è stato tenuto fuori a scopo precauzionale per un affaticamento agli adduttori. Le sue condizioni non preoccupano al momento il tecnico nerazzurro, stante la fiducia nella sua presenza per l’importante sfida di domani.e il dubbio da risolvere a centrocampoLE SCELTE – Insi potrebbe assistere al ritorno di Kristjanin cabina di regia, con Piotrchiamato a partire dalla panchina.