Tvplay.it - Incontro con la dirigenza dell’Inter: l’affare si è chiuso a Milano

Leggi su Tvplay.it

Affare fatto per l’Inter, la trattativa si è conclusa positivamente. Lo ha confermato anche Simone Inzaghi E’ una settimana di fondamentale importanza per l’Inter che, tra Champions League e Serie A, disputerà due partite che assegnano punti pesantissimi.con lasi è– Tvplay.it (Foto LaPresse)Contro il Monaco, nell’ultima sfida del girone, i nerazzurri devono almeno pareggiare per avere la certezza di un posto tra le prime otto della classifica che vale la qualificazione diretta agli ottavi di finale senza passare dal playoff di metà febbraio. Domenica alle 18, invece, c’è il Derby di ritorno con il Milan, altro match che Lautaro e compagni non possono sbagliare per mantenere le distanze dal Napoli in attesa di recuperare la sfida con la Fiorentina.