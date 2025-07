Traffico Roma del 08-07-2025 ore 16 | 30

Se siete in viaggio a Roma il 8 luglio 2025 alle 16:30, preparatevi a possibili disagi a causa di un incendio lungo via Flaminia, con carreggiata ridotta all’altezza di Saxa Rubra. Inoltre, lavori notturni chiudono alcune vie strategiche, come via dei Volsci, via dei Reti e Piazza dei Sanniti, influenzando il traffico da via Cassia a San Lorenzo. Restate aggiornati per evitare inconvenienti e pianificare al meglio i vostri spostamenti.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità via Flaminia dopo un incendio di accente la sede stradale transito su carreggiata è ridotta all'altezza di Saxa Rubra in direzione del raccordo anulare inevitabili ripercussioni per il traffico in fila da via Cassia via San Lorenzo Perugia lavori resta chiusa via dei Volsci 3 via dei Reti e Piazza dei Sanniti per lavori Questa notte tra le 22 e le 6 è chiusa la galleria Giovanni XXIII in direzione di via della Pineta Sacchetti lavori di no E anche sulla tangenziale Tra le 22 e le 6 è chiusa la Nuova Circonvallazione interna tra via dei Monti Tiburtini e via Tiburtina nelle due direzioni Inoltre sempre sulla tangenziale Tra 21:23 transito su carreggiata ridotta tra viale Castrense è Largo Settimio Passamonti nelle due direzioni mentre dalle 23 alle 6 del mattino lo stesso tratto sarà chiusa al traffico se le due direzioni a seconda delle esigenze di cantiere ricordiamo infine che in corso uno sciopero nazionale dei dipendenti delle ferrovie Pertanto fino alle 18 possibili difficoltà per cancellazioni e totali e parziali di frecce Intercity e treni regionali https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 08-07-2025 ore 16:30

