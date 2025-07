Festival di Castrocaro 2025 | finalisti ospiti e giuria della finale su Rai 2

La finale del Festival di Castrocaro 2025 si prepara a incantare il pubblico con dieci giovani talenti pronti a conquistare il palcoscenico e il cuore degli spettatori. Giunta alla sua 67ª edizione, questa prestigiosa kermesse, trasmessa in diretta su Rai 2 e online su Rai Play, conferma il suo ruolo fondamentale nel lanciare le future star della musica italiana. La serata sarà impreziosita da ospiti speciali e da una giuria d’eccezione, pronta a decretare il nuovo talento che farà parlare di sé.

conduttori e direttore artistico. Il Festival di Castrocaro 2025 è condotto da una coppia inedita composta da Carolina Rey, nota presentatrice di Unomattina Estate, e dal comico e content creator Daniele Cabras.