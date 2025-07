Lucio Corsi vince la Targa Tenco con Volevo essere un duro

Lucio Corsi si distingue ancora una volta per il suo talento, aggiudicandosi due Targhe Tenco per "Volevo essere un duro". Dopo il successo a Sanremo, l’artista conferma il suo ruolo di protagonista nella scena musicale italiana, e con questa doppia vittoria si inserisce in un élite ristretta di grandi nomi come De André, Conte e Bersani. Un trionfo che consacra la sua brillante carriera e il suo innato senso artistico.

È l’anno di Lucio Corsi, noto al grande pubblico dopo la partecipazione all’ultimo Festival di Sanremo, ma attivo nella canzone d’autore già da molto tempo. Corsi si è aggiudicato due Targhe Tenco nelle categorie “Miglior album in assoluto” e “Migliore canzone singola”. Prima di lui, solo tre artisti erano riusciti ad avere gli stessi due riconoscimenti nella stessa edizione del Premio Tenco: Fabrizio De André, Paolo Conte e Samuele Bersani. Canzone e album hanno lo stesso titolo: Volevo essere un duro. Il brano, arrivato secondo a Sanremo, dove ha conquistato anche il Premio Mia Martini, ha avuto un grande successo in classifica e in radio. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Lucio Corsi vince la Targa Tenco con “Volevo essere un duro”

