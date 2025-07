La produzione di Stellantis in Italia è in grossa crisi

La produzione di Stellantis in Italia attraversa un momento di grande crisi, con un calo del 27% nei primi sei mesi del 2024 rispetto all’anno precedente. Tutti gli stabilimenti affrontano sfide che minacciano il futuro dell’industria automobilistica nazionale. È un campanello d’allarme per il settore, che richiede interventi strategici e innovativi per ripartire e garantire un domani più stabile e competitivo.

Nei primi sei mesi dell'anno la più importante azienda automobilistica nazionale ha registrato un calo del 27% rispetto al primo semestre 2024, con tutti gli stabilimenti in difficoltà. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - La produzione di Stellantis in Italia è in grossa crisi

Stellantis: produzione italiana -27% nel primo semestre 2025 - Produzione Stellantis in Italia in forte calo nel primo semestre 2025. Scrive sicurauto.it

La produzione di Stellantis in Italia è sempre più un disastro - CISL (Federazione Italiana Metalmeccanici) ha calcolato che nei primi sei mesi del 2025 la produzione del gruppo automobilistico Stellantis in Italia è diminuita di quasi i ... Secondo ilpost.it