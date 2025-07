San Marco Evangelista 26enne di Secondigliano ucciso durante lite per i proventi delle truffe agli anziani

Una tragica vicenda scuote San Marco Evangelista: Stefano Margarita, 26 anni di Secondigliano, ha perso la vita in un brutale omicidio avvenuto durante una lite scoppiata per i proventi delle truffe agli anziani. Una discussione violenta che si è trasformata in tragedia, lasciando la comunità sgomenta. L’episodio evidenzia ancora una volta i pericoli nascosti dietro le attività illecite e la triste fine di chi si lascia coinvolgere in tali ambienti.

Sarebbe nata da una lite per la spartizione dei proventi di truffe agli anziani la violenta aggressione culminata con l'omicidio di Stefano Margarita, 26 anni, originario di Secondigliano. Il giovane è stato colpito con numerosi fendenti nella piazzetta di Viale della Libertà , a pochi passi dall'abitazione dei suoi aggressori, ed è morto poco dopo l'arrivo .

