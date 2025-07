Francesco Totti e Ilary Blasi avranno l' affido condiviso dei Rolex | li indosseranno a turno? La sentenza

Francesco Totti e Ilary Blasi uniscono le forze, ma non per un progetto comune: ora condividono anche l'affido dei loro amati Rolex, un simbolo di stile e memorie. Dopo quasi tre anni di battaglia legale, il Tribunale Civile di Roma ha deciso che i quattro orologi saranno indossati a turno da entrambe le parti, aggiungendo un nuovo capitolo a una separazione che ha fatto più scalpore di un vero evento mediatico. La sfida tra il Pupone e la conduttrice si arricchisce di un dettaglio inaspettato.

Il Tribunale Civile di Roma ha deciso: Ilary Blasi e Francesco Totti avranno “l’affido condiviso” dei quattro Rolex al centro di un contenzioso che dura ormai da quasi tre anni. Sembra una boutade, invece è solo un altro tassello di uno scontro aperto su più fronti tra il Pupone e la conduttrice di Battiti Live, alle prese con una causa di separazione che ormai da tempo si è trasformata in uno show mediatico. In questa fase, un punto lo ha messo a segno Totti: la Blasi ha sempre sostenuto che i preziosi orologi fossero un regalo per lei, l’ex calciatore ha invece fornito una versione opposta (chiedendone dunque la restituzione) e così il giudice Flavia Esposito della VII sezione del Tribunale Civile di Roma ha respinto la richiesta di riassegnazione presentata dalla conduttrice. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Francesco Totti e Ilary Blasi avranno l'”affido condiviso dei Rolex”: li indosseranno a turno? La sentenza

In questa notizia si parla di: totti - blasi - francesco - ilary

Chanel Totti compie 18 anni, festa a casa di papà Francesco (e la dedica di Ilary Blasi) - Chanel Totti festeggia oggi il suo 18° compleanno, un traguardo speciale accolto con gioia nella casa di papà Francesco.

Affido condiviso dei Rolex per Francesco Totti e Ilary Blasi: lo ha deciso il tribunale civile di Roma Vai su X

Ilary Blasi lancia una stoccata a Francesco Totti in relazione ai presunti tradimenti dei quali sarebbe stata vittima. La battutina lascia poco spazio a dubbi Vai su Facebook

Il divorzio Totti-Blasi: la sentenza sui Rolex e l’affido condiviso; Rolex contesi di Totti, respinta la richiesta di Ilary Blasi: «Restino in banca» (ma è un punto per il Capitano); Divorzio Totti-Blasi, il giudice conferma l'affido condiviso per i Rolex.

Francesco Totti e Ilary Blasi avranno l'”affido condiviso dei Rolex, li indosseranno a turno”: la sentenza - Il Tribunale di Roma respinge la richiesta di Ilary Blasi: i quattro orologi di lusso resteranno a disposizione di entrambi gli ex coniugi ... Da ilfattoquotidiano.it

Francesco Totti e Ilary Blasi, i Rolex “a metà”: il giudice decide l’affido condiviso degli orologi - Il giudice ha confermato la decisione interlocutoria presa già nel 2023, optando per una soluzione di compromesso: gli ex coniugi Francesco Totti e Ilary Blas avranno il diritto di utilizzo dei noti o ... Lo riporta comingsoon.it