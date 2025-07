Piantedosi e il commissario Ue Brunner fermati all' aeroporto di Bengasi

Una visita importante del Team Europe in Libia si è trasformata in un episodio di tensione: Piantedosi e il commissario UE Brunner sono stati fermati all’aeroporto di Bengasi come “persona non grata”. Un episodio che solleva interrogativi sulla stabilità e le relazioni internazionali nella regione, mettendo in evidenza le sfide diplomatiche tra l’Unione Europea e le autorità locali. Ma cosa cela davvero questa decisione improvvisa?

La delegazione del Team Europe oggi in visita in Libia è stata fermata all'aeroporto di Bengasi come “persona non grata”. Il commissario per gli Affari interni e l'Immigrazione, Magnus Brunner, il ministro dell'Interno italiano Matteo Piantedosi, insieme ai colleghi di Grecia e Malta, Makis Voridis e Byron Camilleri, sono fermi all'aeroporto. Il governo parallelo dell'est ha diffuso un documento in cui ha detto che la visita programmata non si è svolta secondo le nuove regole stabilite da una circolare emanata dal governo della Cirenaica e che riguarda diplomatici stranieri. . 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Piantedosi e il commissario Ue Brunner fermati all'aeroporto di Bengasi

