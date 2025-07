Auto rinunciare al Green deal può costare caro | senza stop a benzina e diesel conto da 90 miliardi e un milione di posti di lavoro a rischio

Rinunciare al Green Deal e mantenere il divieto di veicoli a benzina e diesel entro il 2035 potrebbe costare all’Europa fino a 90 miliardi di euro e mettere a rischio un milione di posti di lavoro. La sfida è cruciale: continuare sulla strada della sostenibilità o fare un passo indietro che potrebbe pesare sul futuro dell’automotive. La decisione della Commissione Ue segna un bivio decisivo per il settore.

Il futuro dell' auto in Ue passa per il Green deal e per l'obiettivo di veicoli a zero emissioni entro il 2035. Un passo indietro, come propongono alcuni Paesi tra cui l'Italia, avrebbe un costo altissimo, secondo lo studio pubblicato da Transport & Environment, un'organizzazione indipendente per la decarbonizzazione dei trasporti. La Commissione Ue, intanto, ha fatto sapere che la revisione dello stop ai motori a benzina e diesel nel 2035 verrà ridiscusso non prima del secondo trimestre del 2026, ma qualche modifica non è da escludere.