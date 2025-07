Calciomercato Inter Marino spiega | Non sarà venduto Thuram Calhanoglu? I nerazzurri non possono…

Nel vivace mondo del calciomercato dell’Inter, Pierpaolo Marino svela dettagli fondamentali sulle strategie di mercato nerazzurre. Con chiarezza e competenza, l’esperto spiega perché Thuram rimarrà a Milano e cosa riserva il futuro di Calhanoglu. La stampa sportiva si interroga: quali sono le mosse decisive per rafforzare la rosa di Inzaghi? Scopriamolo insieme, perché il destino dei nerazzurri si gioca anche nelle scelte più strategiche.

Calciomercato Inter, Marino spiega: «Non sarà venduto Thuram. Calhanoglu? I nerazzurri non possono.». Ospite negli studi di RAI Sport, Pierpaolo Marino ha commentato le situazioni di Hakan Calhanoglu e Marcus Thuram, due dei protagonisti principali del mercato dell' Inter. Partendo dall'attaccante francese, Marino ha chiarito la sua posizione, affermando: «Io vedo che il giocatore è legato alla causa dell'Inter, quindi non lo vedo lontano dai nerazzurri». Secondo il dirigente, il possibile addio di Thuram sembra meno probabile, e il suo legame con la squadra potrebbe risultare decisivo per il futuro.

Dopo Inter-Fluminense Lautaro è stato durissimo, nel mirino aveva Calhanoglu, come svelato da Marotta. Il turco ha risposto al capitano sui social e quel post ha ricevuto migliaia di like, compreso quello di Marcus Thuram. Vai su Facebook

