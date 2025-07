Savasana | gli straordinari benefici della posizione del cadavere

Savasana, conosciuta anche come la posizione del cadavere, ci invita a riscoprire il valore del fermarsi e del lasciar andare. In un mondo frenetico, questa pratica ci regala un momento di profonda cura di sé, svelando come nel silenzio e nell’immobilità possa nascere una forza autentica e duratura. Concedersi il tempo di non fare nulla diventa un gesto rivoluzionario per il benessere del corpo e della mente.

In un tempo che ci vuole sempre piĂą attivi, produttivi, veloci, concedersi il "lusso" di non fare nulla diventa una forma di cura profonda. E Savasana ci ricorda proprio questo: che nel silenzio, nell'immobilitĂ e nella resa consapevole, può nascere la vera forza.

