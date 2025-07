La sequenza della tragedia a Orio il racconto choc | Scappava dagli steward poi si è gettato contro i motori

Una tragedia sconvolgente scuote l’aeroporto di Orio al Serio: un uomo di 35 anni, nel tentativo di sfuggire agli steward, si è gettato contro i motori di un aereo in partenza, perdendo la vita. Un episodio che ha lasciato sgomento tutti, mentre le autorità indagano per chiarire i dettagli di questa drammatica vicenda. La comunità si interroga sulle cause e sulle misure di sicurezza adottate in questi tragici momenti.

Orio al Serio (Bergamo), 8 luglio 2025 – Sono in corso accertamenti sulla tragedia che si è consumata oggi, martedì 8 luglio, allo scalo di Orio al Serio, in provincia di Bergamo. Per due ore i voli all’aeroporto bergamasco sono stati sospesi dopo il dramma che ha avuto per protagonista un uomo di 35enne. Il 35enne è morto risucchiato dal motore di un aereo in partenza. Mentre proseguono le verifiche e gli approfondimenti per capire la dinamica della tragedia, emergono i primi racconti di chi si trovava a Orio in quei tragici momenti. "Abbiamo visto questo signore scappare dagli stewar d, all'inizio si è buttato contro i carter, le protezioni del motore destro dell'aereo, per poi fare il giro e o buttarsi oppure venire risucchiato dal girante del motore di sinistra: quindi è successo quello che è successo " ha raccontato all’Ansa uno dei testimoni, ancora scosso da quanto accaduto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La sequenza della tragedia a Orio, il racconto choc: “Scappava dagli steward, poi si è gettato contro i motori”

