Ferrari per Vigna il futuro di Vasseur non è una priorità Turrini | Inquietante non funziona così

Anche a Silverstone, la Ferrari sembra navigare in acque agitate: tra strategie da rivedere e risultati ancora deludenti, il team di Vasseur affronta un futuro incerto. Mentre Hamilton conquista il quarto posto e il campionato si fa serrato, i tifosi sperano in una svolta decisiva. È questa l’estate della verità per il Cavallino, che deve dimostrare di essere all’altezza delle aspettative. Il battito del cuore della scuderia continua a palpitare forte.

Altro weekend, ennesimo appuntamento al di sotto delle aspettative per la Ferrari nella stagione 2025 di Formula 1. In Gran Bretagna – sul circuito di Silverstone – il team italiano ha salvato la faccia solo grazie al quarto posto ottenuto dal padrone di casa Lewis Hamilton. Se da un lato è vero che il Cavallino Rampante ha conservato il secondo posto nel Mondiale costruttori, addirittura riuscendo a distanziare le ancora più deludenti Mercedes (3a) e Red Bull (4a), dall'altro si tratta di un bilancio che non può bastare per guardare avanti con ottimismo. Lo sostiene anche Leo Turrini, che a margine del fine settimana britannico ha fatto il punto della situazione in casa Maranello.

