Celebre sportivo irlandese finge di avere il cancro per raccogliere soldi ora è a processo per truffa

Un caso scioccante scuote il mondo dello sport: l'ex campione irlandese D.J. Carey ha ammesso di aver fabbricato una malattia per ottenere solidarietà e denaro. La sua storia di finzione, culminata con foto ingannevoli, si conclude ora con un processo per truffa. Una vicenda che mette in luce i rischi di usare la speranza altrui come merce di scambio. È un monito potente sull'importanza dell'integrità e della sincerità.

L'ex stella dell'hurling D.J. Carey ha ammesso di aver mentito per anni sulla sua salute per risolvere i suoi problemi economici. Mandava foto in cui si mostrava sul letto con un supposto sondino.ma in realtà si trattava di un cavo di ricarica del suo cellulare. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Celebre sportivo irlandese finge di avere il cancro per raccogliere soldi, ora è a processo per truffa

