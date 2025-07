Pianura Opera House Peppe Lanzetta inaugura la terza edizione della rassegna

Preparati a vivere un’estate di emozioni e cultura nel cuore di Napoli! Peppe Lanzetta apre con passione la terza edizione di “Pianura Opera House”, una rassegna che trasformerà il Parco Attianese in un palcoscenico all’aperto, regalando spettacoli gratuiti per tutta la comunità. Un’occasione imperdibile per scoprire arte, musica e teatro in un’atmosfera unica. Non perdere l’appuntamento: l’estate napoletana sta per accendersi di magia!

di spettacoli Peppe Lanzetta apre la terza edizione di “Pianura Opera House”, la rassegna che animerà il Parco Attianese di Pianura, nella zona occidentale di Napoli, con quattro spettacoli gratuiti. L’iniziativa, curata dal Teatro Stabile delle Arti Medioevali, è promossa dal Comune di Napoli . L'articolo proviene da Espresso napoletano. 🔗 Leggi su Espressonapoletano.it © Espressonapoletano.it - Pianura Opera House. Peppe Lanzetta inaugura la terza edizione della rassegna

In questa notizia si parla di: pianura - opera - house - peppe

“Pianura Opera House”, Peppe Lanzetta all’Anfiteatro Parco Attianese di Pianura - Preparati a vivere un pomeriggio straordinario all’Anfiteatro Parco Attianese di Pianura, dove domenica 13 luglio alle 17:30 Peppe Lanzetta aprirà la terza edizione di “Pianura Opera House”.

https://www.sciscianonotizie.it/napoli-peppe-lanzetta-inaugura-la-terza-edizione-di-pianura-opera-house/ Vai su Facebook

LA RASSEGNA - Peppe Lanzetta inaugura la terza edizione di “Pianura Opera House” domenica 13 luglio https://ift.tt/wK1YgPx Vai su X

Peppe Lanzetta in scena a Pianura; Peppe Lanzetta inaugura “Pianura Opera House”: cultura e satira al Parco Attianese; “Luglio in Jazz”, primi appuntamenti al Campania - - Quotidiano di Informazioni Online.

Peppe Lanzetta inaugura la terza edizione di “Pianura Opera House” - Peppe Lanzetta apre la terza edizione di “Pianura Opera House”, la rassegna che animerà il Parco Attianese di Pianura, nella zona occidentale di Napoli, con ... Come scrive napolivillage.com

Peppe Lanzetta inaugura “Pianura Opera House”: cultura e satira al Parco Attianese - Il cuore della periferia napoletana torna a pulsare di arte e bellezza con la terza edizione di Pianura Opera House, la rassegna di spettacoli Peppe Lanzetta inaugura “Pianura Opera House”: c ... Scrive marigliano.net