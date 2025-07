Svolta dopo 44 anni per la morte di Palmina Martinelli | Arsa viva è stato omicidio Ma non ci sono indagati

Dopo quasi cinque decenni di silenzio e mistero, si apre una nuova pagina nella tragica vicenda di Palmina Martinelli. La giovane di Fasano, bruciata viva nel 1981, non si è mai arresa alla morte e ora, grazie alle recenti dichiarazioni del Gip di Bari, si fa strada la possibilità di un'ingiustizia ancora irrisolta. La domanda che tutti si pongono è: chi ha davvero spezzato la sua giovane vita? Continua a leggere.

Palmina Martinelli, la 14enne Fasano trovata avvolta dalle fiamme in casa l'11 novembre 1981 e morta al Policlinico di Bari dopo 22 giorni, non si è suicidata. La svolta dopo 44 anni, il Gip di Bari: "Quanto avvenuto va senz'altro nell'alveo dell'omicidio". 🔗 Leggi su Fanpage.it

