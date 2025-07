Strage Corinaldo ancora nessuna traccia di Cavallari | Procura indaga per favoreggiamento

La tragica strage di Corinaldo resta avvolta nel mistero, con ancora nessuna traccia di Cavallari. La procura indaga per favoreggiamento, mentre il patrigno del ricercato rivela le difficoltà della famiglia nel gestire il giovane, chiedendo maggiore supporto alle forze dell'ordine. Un quadro inquietante che solleva interrogativi sulla tutela e sulla sicurezza, lasciando aperte molte domande su come si possa fare di più per garantire giustizia e prevenzione.

Il patrigno del ricercato, presente al momento della scomparsa, ha spiegato che lui e la sua famiglia non sono in grado di gestire il giovane. "Mi sembrava giusto essere affiancati da un poliziotto, qualcuno, almeno in borghese o in divisa, che ci seguisse", ha sostenuto al Tgr Rai dell'Emilia Romagna, sottolineando che "non ci si può fidare".

Sparito il condannato per la strage di Corinaldo, il fratello di Benedetta: “Perché era senza scorta? Mi sento preso in giro” - Mi sono sentito preso in giro. Francesco Vitali, fratello di Benedetta, 15 anni, vittima della tragedia di Corinaldo, esprime con dolore e rabbia la sua delusione: la fuga di Andrea Cavallari, condannato per quella terribile notte, e la sua assenza senza scorta sembrano un'ulteriore ferita.

