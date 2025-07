Palermo aggressione alla Cioccolateria Lorenzo | chiusura temporanea e timori per il futuro

La tranquilla Palermo è scossa da un grave episodio di violenza alla Cioccolateria Lorenzo, situata in via 4 Aprile. Un gruppo di individui ha scatenato una rissa, aggredendo lo staff in risposta a una lite su un cassonetto, lasciando il locale temporaneamente chiuso e alimentando timori sul futuro della zona. Un episodio che ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza urbana e la convivenza civile. Continua a leggere per scoprire come si svilupperanno le conseguenze di questa inquietante vicenda.

Un gruppo aggredisce lo staff per una lite su un cassonetto. Nel pomeriggio di ieri, 7 luglio, la "Cioccolateria Lorenzo" di via 4 Aprile, a due passi dal palazzo Palagonia e dagli uffici del sindaco Roberto Lagalla, è stata teatro di un grave episodio di violenza. Un gruppo di persone ha fatto irruzione nel locale aggredendo alcuni dipendenti, secondo quanto riportato dalla titolare, Roberta Milazzo. La scintilla dell'aggressione pare essere stata una discussione sulla posizione di un cassonetto, ma per Milazzo la violenza non è stata casuale. "L'obiettivo era Enzo, ma non era presente".

