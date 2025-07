Cina | Pechino ospita mostra Modern Railways 2025

A Pechino, la capitale cinese, si apre un'affascinante finestra sul futuro delle ferrovie con la mostra Modern Railways 2025. Visitatori di tutto il mondo hanno l'opportunitĂ di immergersi nelle innovazioni piĂą avanzate, come la simulazione di guida di treni ad alta velocitĂ . Un evento imperdibile che promette di rivoluzionare il trasporto ferroviario mondiale e di spingere i confini della mobilitĂ sostenibile.

Un visitatore prova la simulazione di guida di un treno della ferrovia ad alta velocita’ durante la mostra Modern Railways 2025 a Pechino, capitale della Cina, oggi 8 luglio 2025. La mostra ha preso il via oggi, presentando le tecnologie e le attrezzature ferroviarie avanzate provenienti da tutto il mondo. Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: Pechino ospita mostra Modern Railways 2025

In questa notizia si parla di: mostra - cina - pechino - modern

Alla Biblioteca Ernesto Ragionieri la mostra “Le vie delle storie - libri illustrati dalla Cina" - Alla Biblioteca Ernesto Ragionieri di Sesto Fiorentino, sabato 17 maggio alle 16:30, si inaugura la mostra "Le vie delle storie", un affascinante viaggio attraverso l'editoria cinese per ragazzi.

Leopardi e Galilei per la prima volta in traduzione per il pubblico cinese! Grazie all’operato della Farnesina, alla Beijing International Book Fair 2025 si rafforza il dialogo culturale tra Italia e Cina. In questa occasione sono state presentate le prime trad Vai su Facebook

Luc Tuymans in Cina: la grande retrospettiva all’UCCA di Pechino; Crollo dei mercati asiatici, Nikkei quasi -8%, borse cinesi in forte calo; Le grandi mostre del 2025 a Pechino: in programma anche Anicka Yi e Pipilotti Rist.

Cina: mostra d’arte digitale a Pechino - Persone visitano la mostra d'arte digitale "Future You: Code and Soul" presso la zona artistica 798 a Pechino, capitale della Cina, il 29 giugno 2025. Segnala romadailynews.it

Luc Tuymans in Cina: la grande mostra all'UCCA di Pechino - Uno dei maestri riconosciuti della pittura contemporanea arriva in Cina, all’UCCA Center for Contemporary Art di Pechino. Si legge su exibart.com