Messi il futuro è un bivio tra Miami e l’Arabia | arriva l’offerta di rinnovo… Mentre l’Al-Ahli tenta l’argentino l’Inter Miami reagisce con una proposta di estensione del contratto

Il futuro di Lionel Messi si staglia tra Miami e l’Arabia, mentre le trattative si intensificano. Con l’offerta di rinnovo sulla scrivania, la sfida tra i due fronti si fa più accesa: l’Al-Ahli tenta l’argentino, ma l’Inter Miami risponde con una mossa strategica per blindare il suo campione e consolidare il proprio presente. Riuscirà Messi a scegliere il prossimo capitolo della sua incredibile carriera? Solo il tempo lo svelerà.

Messi mostra la sua classe ma Miami Trail nella Coppa del Mondo Club - Lionel Messi, il genio del calcio, ha ancora una volta dimostrato che la classe è eterna. Nella sfida tra Inter Miami e Porto ai Mondiali del Club 2025, il fuoriclasse argentino di 37 anni ha brillato con una prestazione che sfida ogni logica anagrafica.

