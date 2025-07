Rocca di Papa padre uccide l’assassino del figlio

Un dramma che scuote i Castelli Romani: nella tranquilla Rocca di Papa, un padre decide di agire in modo estrema, aspettando che l’assassino di suo figlio uscisse dal carcere per vendetta. L’episodio, avvenuto nei Giardini di piazza della Repubblica, ha portato alla tragica perdita di Franco Lollobrigida, 35 anni. Una vicenda che solleva domande sulla giustizia e il senso di protezione familiare, lasciando la comunità senza parole.

Ha aspettato che l’uomo che uccise il figlio uscisse dal carcere e ha esploso contro di lui un colpo di arma da fuoco uccidendolo L’episodio è avvenuto nei Giardini di piazza della Repubblica, nel centro cittadino del comune di Rocca di Papa, ai Castelli Romani. A perdere la vita Franco Lollobrigida, 35 anni, ucciso dal. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Rocca di Papa, padre uccide l’assassino del figlio

Uccide per vendetta l'assassino del figlio: spari in pieno giorno a Rocca di Papa, così è morto il 35enne Franco Lollobrigida - Una scena di sconcerto e violenza ha scosso le tranquille vie di Rocca di Papa, alle porte di Roma. Un uomo di circa sessant’anni ha compiuto un gesto estremo, sparando in pieno giorno al trentacinquenne Franco Lollobrigida, assassinato appena due anni dopo aver lasciato il carcere.

Sparatoria a Rocca di Papa, vicino a Roma: padre uccide in piazza l’assassino del figlio - Tragedia a Rocca di Papa: un padre spara e uccide in piazza l’uomo che aveva ucciso suo figlio. Lo riporta affaritaliani.it

Sparatoria a Rocca di Papa, il padre uccide l’assassino del figlio per vendetta - Un uomo di 61 anni, Guglielmo Palozzi, ha ucciso con un colpo di pistola Franco Lollobrigida, 35 anni ... Come scrive dire.it