opere di difesa esonerate da valutazione via in 30 giorni

Una svolta importante nel settore infrastrutturale italiano: opere di difesa esonerate dalla valutazione Via in soli 30 giorni. Questa semplificazione, approvata durante l'esame del dl Infrastrutture, mira a velocizzare i processi e favorire la difesa nazionale, senza compromettere la tutela ambientale. Un passo deciso verso un’amministrazione più efficiente, che potrebbe cambiare il volto dei progetti infrastrutturali nel nostro Paese.

Arriva la semplificazione in materia di valutazione di impatto ambientale (Via) per i progetti infrastrutturali "con unico obiettivo la difesa nazionale ". Nel corso dell'esame del dl Infrastrutture è stato approvato dalle commissioni della Camera l' emendamento che introduce la misura. In particolare, spiega il Mit, si prevedono tempi ridotti a 30 giorni per l'adozione del decreto del ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con cui si esonerano dalla Via i progetti di difesa nazionale. Nei giorni scorsi l'idea di inserire il Ponte sullo Stretto tra le opere finanziate con spese per la difesa utili al conteggio Nato aveva fatto ipotizzare un collegamento tra l'emendamento e l'opera, per aggirare i controlli previsti per la sua realizzazione.

