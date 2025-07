10 giovane cantanti a contendersi la vittoria finale; in giuria Serena Brancale Beppe Vessicchio e Clementino

Stasera alle ore 24.00 su Rai, si accendono i riflettori sulla finale del Festival di Castrocaro 2025, un palcoscenico storico dedicato a scoprire i talenti del domani. Con Carolina Rey e Dany Cabras alla guida, dieci giovani promesse tra i 14 e i 28 anni si sfideranno in musica, pronti a conquistare giuria e pubblico. Serena Brancale conquista Pechino con una lezione di...

S tasera a mezzanotte sulla Rai va in onda la finale del Festival di Castrocaro 2025, kermesse musicale che storicamente si propone di lanciare nuovi talenti. Conduttrice dell’evento, registrato la scorsa settimana, la biondissima Carolina Rey insieme al TikToker Dany Cabras, ormai habituĂ© del Festival. A contendersi la vittoria 10 giovani cantanti, di etĂ compresa tra i 14 e i 28 anni. Serena Brancale conquista Pechino con una lezione di barese: fan cinesi alle prese con «scìamanin» X Leggi anche › Peppe Vessicchio e l’Antoniano per “Operazione Pane”, a favore delle mense francescane Festival di Castrocaro 2025: stasera 8 luglio la finale è su Rai 2. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - 10 giovane cantanti a contendersi la vittoria finale; in giuria Serena Brancale, Beppe Vessicchio e Clementino

In questa notizia si parla di: cantanti - contendersi - vittoria - finale

2009: Roger Federer perde per la prima (e ultima) volta la finale degli Australian Open, al quinto set contro Nadal. Durante il discorso di premiazione scoppia in un pianto a dirotto. Rafa, per rispetto, alza il trofeo con molto contegno e per prima cosa va ad a Vai su Facebook

Amici 24, la finale del Serale in diretta: la sfida tra i 5 talenti, gli eliminati, i vincitori; Chi non merita la finale del Serale di Amici 24 secondo gli ex allievi: un cantante e un ballerino i più votati; Amici 24, Geppi Cucciari invita al voto: “Dei Referendum non parla nessuno, se ti fai sempre i ca**i tuoi,….

Eurovision 2025, la scaletta della finale: ecco quando canta Lucio Corsi - MSN - Lucio Corsi è uno dei finalisti dell'Eurovision 2025 ma a contendersi la vittoria c'è anche Gabry Ponte: ecco la scaletta della finale. Come scrive msn.com

Finale Eurovision 2025: a che ora canta Lucio Corsi - Finale Eurovision Song Contest 2025: ecco a che ora Lucio Corsi canta Volevo essere un duro durante la serata di sabato 17 maggio e cosa ... Da gazzetta.it