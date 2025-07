Kate Middleton prove da regina Il siparietto tra Macron e la moglie Brigitte

Kate Middleton si conferma una vera regina dell’eleganza e del galateo, dimostrando sicurezza e charme nelle prove più importanti. La principessa, insieme a William, ha ricevuto con grazia il presidente Macron e la first lady Brigitte, lasciando il pubblico incantato. Una serata all’insegna di stile e diplomazia, dove Kate ha mostrato tutta la sua classe. E se questa è solo l’inizio, chissà quali altri momenti memorabili ci riserverà.

