Il Comune esaudisce il desiderio | realtà il sogno di Zoe e Marika

In occasione dello scorso Natale la piccola Zoe aveva scritto su un biglietto il suocollocandolo nella “scatola dei desideri”, chiedendo un regalo particolare. Non per lei, ma per gli uccellini che volano da un ramo all’altro. Il suoera quello di avere delle casette da mettere sugli alberi dove gli uccellini si possono riparare dal freddo, e creare un nido. Unche si è avverato grazie al gruppo Magia di Natale e Pro loco. Dopo aver scelto la letterina di Zoe i promotori hanno acquistato e collocato sugli alberi, con il contributo anche dell’amministrazione comunale, cinque casette, che ora si possono trovare in cinque diverse aree verdi della città. "Come Amministrazione abbiamo raccolto la richiesta espressa dalla nostra piccola concittadina, Zoe, e abbiamo fatto posizionare nei parchi comunali le casette per gli uccellini, donate dallo stesso gruppo Magia del Natale e Pro Loco -.