Grande Fratello, l'eliminato della nuova puntata: reazioni dentro e fuori la Casa

, Shaila, Lorenzo, Amanda, Stefania, Iago e Luca sono in Nomination. Ecco chi è, Shaila, Lorenzo, Amanda, Stefania, Iago e Luca questa settimana si sono trovati in Nomination. Il pubblico ha preso una decisione eliminando definitivamente dalla, Luca Calvani. L’attore dopo cinque mesi di avventura ha dovuto abbandonare il gioco poichè è stato il meno votato dal pubblico.Leggi anche, Jasmine Carrisi affronta Shaila e Mariavittoria. Il consiglio per zia AmandaLa decisione del pubblico daPoco prima di lasciare la, Luca Calvani ha ripercorso la sua intensa avventura dichiarando: “Avevo tanti dubbi se entrare nella, mi sono fatto convincere un po’”. E poi aggiunge: “Conoscervi, spronarvi, entrare e mettere me stesso in discussione è stato incredibile”.