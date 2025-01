Anteprima24.it - Ex Dogana, il Comitato: restauro delle statue e ricollocazione

Tempo di lettura: 2 minuti“ldellaè il prossimo necessario e urgente passo affinché larisorga in tutto il suo splendore. Se si consentirà sicurezza ed incolumità pubblica alla struttura tufacea, non ci sarà necessità di sostituire concopie gli originali statuari. La cura e la salvaguardia di dette, una volta restaurate, dovranno essere affidate alla vigilanza e alla sorveglianza appositamente predisposte.Comunque, non si potrà né si dovrà lasciare incompiuta la facciata, lasciando le nicchie e i loculi tondi vuoti, privatiloro preziose perle marmoree. Sarebbe un abominio! Non ci sono alternative: o leoriginali vanno ricollocate, come noi speriamo, negli spazi sulla facciata, una volta restaurate, oppure vanno inseritecopie e conservati gli originali in un museo, che potrebbe trovare spazio anche all’interno della, e in cui la statua di Venere acquisterebbe di diritto il ruolo da protagonista, essendo simbolo della città.