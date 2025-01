Europa imPazzita ma Inter davanti nonostante un forte inserimento – TS

Inter-news.it - Europa im(Paz)zita, ma Inter davanti nonostante un forte inserimento – TS

stregata da Nico Paz, ma lo stesso vale per l’. Il ragazzo argentino, cinque gol stagionali con il Como, piace anche ad un’altra big europea. Ma Ausilio è. La situazione raccontata da Tuttosport.(PAZ)ZI – Paz ha stregato l’e il Como ad oggi se lo tiene strettissimo e anzi vorrà farlo anche in futuro. Ma l’non è dello stesso avviso, perché il club di Viale della Liberazione lo ha inserito come obiettivo prioritario per la prossima estate. Il ragazzo argentino, ma nato a Tenerife in Spagna, ha segnato anche contro l’Atalanta nell’ultima di campionato al Senigaglia. E proprio in quella partita, è stato visionato per la prima volta dal vivo da emissari dell’Arsenal. I Gunners, infatti, lo hanno messo nel mirino. Ma bisogna fare i conti con l’. Infatti, i nerazzurri rimangono in testa per arrivare a Paz, con Ausilio che ha iniziato a tessere le fila del discorso già da novembre, come riferisce Tuttosport.