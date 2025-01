Anteprima24.it - Esce fuori strada e finisce contro abitazione: ferita una suora

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoIncidentele nel primo pomeriggio di oggi a Guardia Sanframondi.una donna, una, che ha perso illlo dell’autovettura ed è uscitaandando a colpire il muro perimetrale di una. Sul posto la polizia municipale e l’autoradio dei Carabinieri in ausilio. Sul posto anche ambulanza del 118 che ha trasportato la donna in ospedale per accertamenti. L'articolounaproviene da Anteprima24.it.