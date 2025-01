Ilfattoquotidiano.it - Condanna all’ergastolo per Stefania Russolillo: ha ucciso Rosa Gigante, la mamma di Donato De Caprio, TikToker di “Con mollica o senza?”

È statata, 48enne imputata dell’omicidio di, 73enne madre del notoDe, uccisa il 18 aprile 2023 nella sua casa nel quartiere Pianura a Napoli. Questa la sentenza della Corte di assise di Napoli pronunciata. L’avvocato di, Alfonso Trapuzzano, annuncia che sarà presentato appello.Deè noto sui social per i video girati all’interno della sua salumeria nei quali si riprende mentre prepara i panini e per il suo tormentone “Con”. La madre fu trovata morta nella sua abitazione in via Vicinale Santaniello a Pianura con evidenti segni di violenza e parzialmente bruciato, con un cavo al collo. Nel corso del processo, vicina di casa di, ha reso dichiarazioni spontanee chiedendo scusa ai parenti della vittima per l’omicidio.