Ilrestodelcarlino.it - Commosso ricordo per padre Nazzareno

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Grande successo per l’iniziativa dedicata aMariniani, ad Appignano nella chiesa di San Michele Arcangelo. Un evento speciale organizzato dal Comune, in collaborazione con l’Università Ca’ Foscari di Venezia e l’Università di Macerata, per rendere omaggio al frate minore, sacerdote e appignanese ad honorem. Grande la partecipazione, tra i momenti più toccanti, è emerso il ritratto diMariani non solo come studioso, ma anche come professore eccezionale. Si ricorda la sua presenza nella scuola media, dove incontrò gli studenti e rispose con grande disponibilità alle loro numerose domande. Un aneddoto particolarmente significativo è stato raccontato dall’avvocato Jacopo Severo Bartolomei, suo allievo e amico, che ha ricordato comeMariani, durante il suo periodo da insegnante, indisse un concorso di giornalismo intitolato ‘Penna d’oro’, in cui gli studenti potevano cimentarsi nell’esprimere i propri interessi attraverso la scrittura.