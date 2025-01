Liberoquotidiano.it - "Chi si è innamorato di Stefano De Martino": rumors clamorosi da "Stasera tutto è possibile"

"Siamo una grande famiglia. Assieme a me eDeci sono anche Biagio Izzo, Herbert Ballerina, Giovanni Esposito e tanti altri ospiti. Per me è la settima edizione conconduttore, ma ho partecipato anche a quelle precedenti con Amadeus". Francesco Paolantoni ha parlato dia Nuovo Tv. Il conduttore ne ha approfittato per fare un grandissimo apprezzamento aDe. "è molto spontaneo - ha dichiarato -. Vuoi perché siamo tutti e due di origine napoletana, vuoi perché lui già conosceva i percorsi artistici di tutti noi colleghi, ora la complicità nata nel gruppo è ancora più intensa". Poi la rivelazione hot sul conduttore di Affari Tuoi. "Ma quali difetti!è come lo si vede in televisione: un seduttore naturale, che non fa niente per esserlo.