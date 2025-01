Caso Almasri, anche Nordio mercoledì in Aula con Piantedosi per le informative

Leggi su Ildenaro.it

(Adnkronos) – Ci saràil ministro della Giustizia Carloa riferire29 gennaio in Parlamento sul, il criminale libico arrestato a Torino su mandato della Corte penale internazionale per torture e crimini di guerra, e poi scarcerato. A seguito di un confronto tra il ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani con altri membri del governo e con la presidenza del Senato e della Camera dei Deputati si è deciso – fa sapere una nota -, per andare incontro alle richieste dei gruppi parlamentari, che lesuldel comandante libico del ministro dell’Interno Matteo, previste per29 alle 16.15 alla Camera e alle 18.15 al Senato, saranno svolte congiuntamente al ministro della Giustizia Carlo. Nel pomeriggio i presidenti dei gruppi di opposizione al Senato hanno scritto una lettera al ministro Ciriani per chiedere che fossee nona riferire sulla vicenda di Osama Al-Masri.